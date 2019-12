The season 2 finale of “Mayans M.C.” posted some big gains in the cable live +7 ratings for the week of Nov. 4.

Across one week of delayed viewing, the closing episode of the FX series’ second season more than tripled its initial L+SD rating in the adults 18-49 demo (+0.7, +233%) and scored the week’s third-largest viewer gain (+1.73 million, +181%). FX’s “American Horror Story: 1984” and AMC’s “The Walking Dead” were the week’s only cable shows to top the “Mayans” finale’s demo gain, as both shows grew by 0.8 points.

“The Walking Dead” (+2.23 million, +69%) and “American Horror Story” (+1.76 million, +167%) also generated the week’s largest total viewer gains yet again.

Here are the top cable shows in the Live +7 rankings for Nov. 4-10, 2019. Rankings include original programs only, not repeats.

Adults 18-49 – total gain

Rank Show Net L + SD L +7 7-day increase 7-day % increase 1 AMERICAN HORROR STORY FX 0.5 1.3 0.8 160% THE WALKING DEAD AMC 1.1 1.9 0.8 73% 3 MAYANS M.C. FX 0.3 1.0 0.7 233% 4 REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO 0.4 1.0 0.6 150% 5 BELOW DECK BRAVO 0.6 1.1 0.5 83% CURSE OF OAK ISLAND – P HISTORY 0.6 1.1 0.5 83% REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA BRAVO 0.7 1.2 0.5 71% REAL HOUSEWIVES OF NJ – P BRAVO 0.4 0.9 0.5 125% TEEN MOM II MTV 0.4 0.9 0.5 125% CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV 0.4 0.9 0.5 125% 11 SOUTH PARK COMEDY 0.5 0.9 0.4 80% JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 0.4 0.8 0.4 100% JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 0.4 0.8 0.4 100% IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA FXX 0.1 0.5 0.4 400% SHAMELESS – P SHOWTIME 0.2 0.6 0.4 200% 16 90 DAY FIANCE TLC 0.7 1.0 0.3 43% GOLD RUSH DISCOVERY 0.5 0.8 0.3 60% LOVE & HIP HOP HOLLYWOOD VH1 0.5 0.8 0.3 60% TREADSTONE USA 0.1 0.4 0.3 300% GOLD RUSH: WHITE WATER – P DISCOVERY 0.3 0.6 0.3 100% BLACK INK CREW VH1 0.3 0.6 0.3 100% WATCHMEN HBO 0.2 0.5 0.3 150% GREENLEAF OWN 0.2 0.5 0.3 150% THE PURGE USA 0.2 0.5 0.3 150% TEMPTATION ISLAND USA 0.2 0.5 0.3 150%

Adults 18-49 – percentage gain

Rank Show Net L + SD L +7 7-day increase 7-day % increase 1 IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA FXX 0.1 0.5 0.4 400% 2 TREADSTONE USA 0.1 0.4 0.3 300% 3 MAYANS M.C. FX 0.3 1.0 0.7 233% 4 SHAMELESS – P SHOWTIME 0.2 0.6 0.4 200% BOTCHED – P E! 0.1 0.3 0.2 200% TOTAL DIVAS E! 0.1 0.3 0.2 200% LONG ISLAND MEDIUM TLC 0.1 0.3 0.2 200% MARRIAGE BOOT CAMP: RS WETV 0.1 0.3 0.2 200% DOGS MOST WANTED WGNA 0.1 0.3 0.2 200% 10 AMERICAN HORROR STORY FX 0.5 1.3 0.8 160% 11 REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO 0.4 1.0 0.6 150% WATCHMEN HBO 0.2 0.5 0.3 150% GREENLEAF OWN 0.2 0.5 0.3 150% THE PURGE USA 0.2 0.5 0.3 150% TEMPTATION ISLAND USA 0.2 0.5 0.3 150% 16 REAL HOUSEWIVES OF NJ – P BRAVO 0.4 0.9 0.5 125% TEEN MOM II MTV 0.4 0.9 0.5 125% CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV 0.4 0.9 0.5 125% 19 JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 0.4 0.8 0.4 100% JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 0.4 0.8 0.4 100% GOLD RUSH: WHITE WATER – P DISCOVERY 0.3 0.6 0.3 100% BLACK INK CREW VH1 0.3 0.6 0.3 100% THE OVAL BET 0.2 0.4 0.2 100% SISTAS SERIES BET 0.2 0.4 0.2 100% TOSH.O COMEDY 0.2 0.4 0.2 100%

Note: 42 shows tied for 25th place with 100% gains.

Viewers – total gain

Rank Show Net L+SD (000s) L+7 (000s) 7-day increase 7-day % increase 1 THE WALKING DEAD AMC 3,222 5,455 2,233 69% 2 AMERICAN HORROR STORY FX 1,053 2,810 1,757 167% 3 MAYANS M.C. FX 955 2,681 1,726 181% 4 CURSE OF OAK ISLAND – P HISTORY 2,928 4,474 1,546 53% 5 REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO 1,286 2,531 1,245 97% 6 BELOW DECK BRAVO 1,534 2,737 1,203 78% 7 REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA BRAVO 1,858 3,026 1,168 63% TREADSTONE USA 423 1,591 1,168 276% 9 SHAMELESS – P SHOWTIME 757 1,846 1,089 144% 10 GOLD RUSH DISCOVERY 2,322 3,336 1,014 44% 11 REAL HOUSEWIVES OF NJ – P BRAVO 1,241 2,156 915 74% 12 TEEN MOM II MTV 688 1,583 895 130% 13 GREENLEAF OWN 1,005 1,888 883 88% 14 CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV 675 1,549 874 129% 15 REAL TIME WITH BILL MAHER HBO 1,440 2,300 860 60% 16 HALL ORIGINAL MOVIE – P HALLMARK 3,363 4,202 839 25% 17 HALL ORIGINAL MOVIE – P HALLMARK 2,703 3,496 793 29% 18 HOLIDAY BAKING CHAMPION FOOD 1,163 1,951 788 68% 19 GOLD RUSH: WHITE WATER – P DISCOVERY 1,523 2,271 748 49% 20 SOUTH PARK COMEDY 843 1,577 734 87% 21 90 DAY FIANCE TLC 2,257 2,978 721 32% WATCHMEN HBO 708 1,429 721 102% 23 ROCK THE BLOCK HGTV 1,087 1,783 696 64% 24 LOVE & HIP HOP HOLLYWOOD VH1 1,122 1,794 672 60% 25 HMM ORIGINAL MOVIE – P HMM 1,343 2,013 670 50%

Viewers – percentage gain

Rank Show Net L+SD (000s) L+7 (000s) 7-day increase 7-day % increase 1 TREADSTONE USA 423 1,591 1,168 276% 2 IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA FXX 263 834 571 217% 3 MAYANS M.C. FX 955 2,681 1,726 181% 4 TOTAL DIVAS E! 192 520 328 171% 5 AMERICAN HORROR STORY FX 1,053 2,810 1,757 167% 6 SHAMELESS – P SHOWTIME 757 1,846 1,089 144% 7 TEEN MOM II MTV 688 1,583 895 130% 8 CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV 675 1,549 874 129% 9 WATCHMEN HBO 708 1,429 721 102% 10 THE PURGE USA 547 1,101 554 101% 11 REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO 1,286 2,531 1,245 97% 12 MR. INBETWEEN FX 433 848 415 96% 13 TEEN MOM: YOUNG & PREG MTV 415 807 392 94% 14 TEMPTATION ISLAND USA 608 1,169 561 92% 15 HIS DARK MATERIALS – P HBO 424 810 386 91% 16 SILICON VALLEY HBO 460 876 416 90% MARRIAGE BOOT CAMP: RS WETV 309 586 277 90% THE PROFIT – P CNBC 317 601 284 90% 19 GREENLEAF OWN 1,005 1,888 883 88% BOTCHED – P E! 494 928 434 88% 21 SOUTH PARK COMEDY 843 1,577 734 87% 22 SISTAS SERIES BET 706 1,311 605 86% 23 JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 764 1,385 621 81% VAN HELSING SYFY 328 593 265 81% 25 BELOW DECK BRAVO 1,534 2,737 1,203 78% JIM JEFFERIES SHOW COMEDY 274 488 214 78% THE OVAL BET 838 1,489 651 78%

Source: The Nielsen Company.