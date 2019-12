Across the board, “The Walking Dead” generated the largest gains in the cable live +7 ratings for the week of Oct. 28.

The AMC series topped the week’s delayed viewing gains, after growing by 1.0 point (+100%) in the adults 18-49 demo and by 2.25 million viewers (+73%). FX’s “American Horror Story: 1984” followed closely behind in both measures, with a 0.9 point demo gain (+180%) and a growth of 1.88 million viewers (+178%).

Meanwhile, FX’s “It’s Always Sunny in Philadelphia” scored the week’s largest percentage gains yet again, growing by 400% (+0.4) among adults 18-49 and by 240% (+603,000) in total viewers.

Here are the top cable shows in the Live +7 rankings for Oct. 28 – Nov. 3, 2019. Rankings include original programs only, not repeats.

Adults 18-49 – total gain

Rank Show Net L + SD L +7 7-day increase 7-day % increase 1 THE WALKING DEAD AMC 1.0 2.0 1.0 100% 2 AMERICAN HORROR STORY FX 0.5 1.4 0.9 180% 3 JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 0.4 1.2 0.8 200% 4 CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV 0.3 0.9 0.6 200% REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA – P BRAVO 0.6 1.2 0.6 100% MAYANS M.C. FX 0.4 1.0 0.6 150% 7 BELOW DECK BRAVO 0.5 1.0 0.5 100% REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO 0.5 1.0 0.5 100% KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS E! 0.3 0.8 0.5 167% TEEN MOM II MTV 0.3 0.8 0.5 167% 11 SOUTH PARK COMEDY 0.5 0.9 0.4 80% LOVE & HIP HOP HOLLYWOOD VH1 0.5 0.9 0.4 80% IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA FXX 0.1 0.5 0.4 400% 90 DAY FIANCE BT90D: TELL ALL TLC 0.8 1.2 0.4 50% 15 90 DAY FIANCE – P TLC 0.7 1.0 0.3 43% GOLD RUSH DISCOVERY 0.6 0.9 0.3 50% HALLOWEEN BAKING CHAMP FOOD 0.3 0.6 0.3 100% BLACK INK CREW VH1 0.3 0.6 0.3 100% REAL HOUSEWIVES OF DALLAS BRAVO 0.2 0.5 0.3 150% MILLION DOLLAR LISTING NY BRAVO 0.2 0.5 0.3 150% WATCHMEN HBO 0.2 0.5 0.3 150% GREENLEAF OWN 0.2 0.5 0.3 150% IMPRACTICAL JOKERS TRU 0.2 0.5 0.3 150% THE PURGE USA 0.2 0.5 0.3 150% TREADSTONE USA 0.2 0.5 0.3 150% TEMPTATION ISLAND USA 0.2 0.5 0.3 150% POWER STARZ 0.4 0.7 0.3 75%

Adults 18-49 – percentage gain

Rank Show Net L + SD L +7 7-day increase 7-day % increase 1 IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA FXX 0.1 0.5 0.4 400% 2 CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV 0.3 0.9 0.6 200% JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 0.4 1.2 0.8 200% TOTAL DIVAS E! 0.1 0.3 0.2 200% DOGS MOST WANTED WGNA 0.1 0.3 0.2 200% 6 AMERICAN HORROR STORY FX 0.5 1.4 0.9 180% 7 KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS E! 0.3 0.8 0.5 167% TEEN MOM II MTV 0.3 0.8 0.5 167% 9 MAYANS M.C. FX 0.4 1.0 0.6 150% REAL HOUSEWIVES OF DALLAS BRAVO 0.2 0.5 0.3 150% MILLION DOLLAR LISTING NY BRAVO 0.2 0.5 0.3 150% WATCHMEN HBO 0.2 0.5 0.3 150% GREENLEAF OWN 0.2 0.5 0.3 150% IMPRACTICAL JOKERS TRU 0.2 0.5 0.3 150% THE PURGE USA 0.2 0.5 0.3 150% TREADSTONE USA 0.2 0.5 0.3 150% TEMPTATION ISLAND USA 0.2 0.5 0.3 150% 18 THE WALKING DEAD AMC 1.0 2.0 1.0 100% REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA – P BRAVO 0.6 1.2 0.6 100% BELOW DECK BRAVO 0.5 1.0 0.5 100% REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO 0.5 1.0 0.5 100% HALLOWEEN BAKING CHAMP FOOD 0.3 0.6 0.3 100% BLACK INK CREW VH1 0.3 0.6 0.3 100% SISTAS SERIES BET 0.2 0.4 0.2 100% TOSH.O COMEDY 0.2 0.4 0.2 100%

Note: 29 shows tied for 25th place with 100% gains.

Viewers – total gain

Rank Show Net L+SD (000s) L+7 (000s) 7-day increase 7-day % increase 1 THE WALKING DEAD AMC 3,096 5,346 2,250 73% 2 AMERICAN HORROR STORY FX 1,060 2,944 1,884 178% 3 MAYANS M.C. FX 1,054 2,825 1,771 168% 4 TREADSTONE USA 590 1,869 1,279 217% 5 JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 803 2,071 1,268 158% 6 BELOW DECK BRAVO 1,506 2,721 1,215 81% 7 REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO 1,336 2,491 1,155 86% 8 REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA – P BRAVO 1,920 3,018 1,098 57% 9 GOLD RUSH DISCOVERY 2,486 3,476 990 40% 10 90 DAY FIANCE BT90D: TELL ALL TLC 2,814 3,791 977 35% 11 KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS E! 773 1,660 887 115% 12 GREENLEAF OWN 1,095 1,954 859 78% 13 CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV 655 1,490 835 127% 14 TEEN MOM II MTV 650 1,481 831 128% 15 HALLOWEEN BAKING CHAMP FOOD 1,242 2,028 786 63% 16 SOUTH PARK COMEDY 839 1,617 778 93% REAL TIME WITH BILL MAHER HBO 1,424 2,202 778 55% 18 90 DAY FIANCE – P TLC 2,093 2,842 749 36% 19 HALL ORIGINAL MOVIE – P HALLMARK 2,815 3,547 732 26% WATCHMEN HBO 649 1,381 732 113% 21 LOVE & HIP HOP HOLLYWOOD VH1 1,162 1,838 676 58% 22 HALL ORIGINAL MOVIE – P HALLMARK 2,876 3,546 670 23% 23 POWER STARZ 1,174 1,831 657 56% 24 MILLION DOLLAR LISTING NY BRAVO 879 1,507 628 71% 25 IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA FXX 251 854 603 240%

Viewers – percentage gain

Rank Show Net L+SD (000s) L+7 (000s) 7-day increase 7-day % increase 1 IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA FXX 251 854 603 240% 2 TREADSTONE USA 590 1,869 1,279 217% 3 AMERICAN HORROR STORY FX 1,060 2,944 1,884 178% 4 MAYANS M.C. FX 1,054 2,825 1,771 168% 5 JERSEY SHORE: FAM VACATION MTV 803 2,071 1,268 158% 6 TOTAL DIVAS E! 284 659 375 132% 7 IMPRACTICAL JOKERS TRU 374 863 489 131% 8 TEEN MOM II MTV 650 1,481 831 128% 9 CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV 655 1,490 835 127% 10 MR. INBETWEEN FX 344 759 415 121% 11 SILICON VALLEY HBO 384 834 450 117% 12 KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS E! 773 1,660 887 115% 13 WATCHMEN HBO 649 1,381 732 113% 14 TEMPTATION ISLAND USA 572 1,133 561 98% 15 THE PURGE USA 584 1,150 566 97% 16 MARRIAGE BOOT CAMP: RS WETV 288 556 268 93% SOUTH PARK COMEDY 839 1,617 778 93% 18 MR. ROBOT USA 316 591 275 87% 19 REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO 1,336 2,491 1,155 86% 20 TEEN MOM: YOUNG & PREG MTV 404 747 343 85% 21 VAN HELSING SYFY 349 634 285 82% 22 BELOW DECK BRAVO 1,506 2,721 1,215 81% 23 CHRISLEY KNOWS BEST USA 749 1,348 599 80% CHRISLEY KNOWS BEST USA 689 1,239 550 80% 25 GREENLEAF OWN 1,095 1,954 859 78% REAL HOUSEWIVES OF DALLAS BRAVO 682 1,215 533 78%

Source: The Nielsen Company.