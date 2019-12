“Monday Night Football,” unsurprisingly, stayed on top of the cable ratings for the week of Dec. 2.

ESPN’s broadcast of the “MNF” game between the Minnesota Vikings and the Seattle Seahawks topped the week’s adults 18-49 and total viewer charts with a 4.4 rating and 14.03 million viewers.

Elsewhere, Adult Swim’s “Rick and Morty” emerged as the week’s highest-rated scripted cable show, with a 1.0 rating in the demo. Meanwhile, the Wednesday night edition of Fox News’ “Hannity” was the week’s most-watched, non-sports broadcast (4.18 million viewers).

Top 25 original cable shows (including ties) in adults 18-49 for Dec. 2-8, 2019

Rank Show Net Day Time 18-49 rating 18-49 viewers (000s)* 1 NFL REGULAR SEASON – MINNESOTA/SEATTLE ESPN Mon. 8:13 PM 4.4 5,619 2 MONDAY NIGHT KICKOFF ESPN Mon. 8:00 PM 1.9 2,445 3 SPORTSCENTER 12AM ESPN Mon. 11:33 PM 1.5 1,933 4 RICK & MORTY ADULT SWIM Sun. 11:30 PM 1.0 1,254 5 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 8:00 PM 0.8 986 NFLN THURSDAY NIGHT FOOTBALL 2019 WK 14 – DAL VS. CHI NFL NETWORK Thurs. 8:23 PM 0.8 986 7 NFLN THURSDAY NIGHT FOOTBALL-SUS NFL NETWORK Thurs. 11:01 PM 0.7 947 NBA REGULAR SEASON – LA LAKERS/PORTLAND ESPN Fri. 10:35 PM 0.7 947 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 9:00 PM 0.7 909 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 0.7 858 90 DAY FIANCE TLC Sun. 8:00 PM 0.7 858 12 REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA BRAVO Sun. 8:00 PM 0.6 781 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 10:00 PM 0.6 768 MONDAY NIGHT COUNTDOWN ESPN Mon. 6:00 PM 0.6 768 BELOW DECK BRAVO Mon. 9:00 PM 0.6 742 COLLEGE GAMEDAY ESPN Sat. 9:00 AM 0.6 742 17 LOVE & HIP HOP HOLLYWOOD VH1 Mon. 8:00 PM 0.5 691 COLLEGE BASKETBALL REG SSN – MICHIGAN/LOUISVILLE ESPN Tues. 7:30 PM 0.5 691 COLLEGE BASKETBALL REG SSN – OHIO STATE/NORTH CAROLINA ESPN Weds. 9:32 PM 0.5 691 LIVE PD: 257 LIVE PD A&E Fri. 9:00 PM 0.5 653 COLLEGE BASKETBALL REG SSN – DUKE/MICHIGAN STATE ESPN Tues. 9:35 PM 0.5 640 REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO Tues. 9:00 PM 0.5 640 SPORTSCENTER 1AM ESPN Fri. 1:11 AM 0.5 640 LIGA MX L: SF – AMERICA / MONARCAS TUDN Sun. 7:00 PM 0.5 640 MOMMA NAMED ME SHERIFF ADULT SWIM Sun. 12:00 AM 0.5 627 NBA REGULAR SEASON – DENVER/BOSTON ESPN Fri. 8:13 PM 0.5 614 NBA BASKETBALL – TRAIL BLAZERS/CLIPPERS TNT Tues. 10:09 PM 0.5 602 RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER FREEFORM Fri. 8:30 PM 0.5 602 THOR 3: RAGNAROK TBS Sat. 8:00 PM 0.5 602 LIVE PD: 258 LIVE PD A&E Sat. 9:00 PM 0.5 589 UFC FIGHT NIGHT – OVEREEM/ROZENSTRUIK ESPN Sat. 9:00 PM 0.5 589 HALL ORIGINAL MOVIE: CHRISTMAS AT DOLLYWOOD HALLMARK Sun. 8:00 PM 0.5 589 CHALLENGE: WAR OF WORLDS 2 MTV Weds. 9:00 PM 0.5 576

Top 25 original cable shows in total viewers for Dec. 2-8, 2019

Rank Show Net Day Time Viewers (000s) 1 NFL REGULAR SEASON – MINNESOTA/SEATTLE ESPN Mon. 8:13 PM 14,030 2 MONDAY NIGHT KICKOFF ESPN Mon. 8:00 PM 6,684 3 HANNITY FOX NEWS Weds. 9:00 PM 4,181 4 SPORTSCENTER 12AM ESPN Mon. 11:33 PM 3,970 5 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Weds. 8:00 PM 3,852 6 HANNITY FOX NEWS Thurs. 9:00 PM 3,780 7 HALL ORIGINAL MOVIE: CHRISTMAS AT DOLLYWOOD HALLMARK Sun. 8:00 PM 3,648 8 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Tues. 8:00 PM 3,634 9 HANNITY FOX NEWS Tues. 9:00 PM 3,607 10 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Thurs. 8:00 PM 3,460 11 HANNITY FOX NEWS Mon. 9:00 PM 3,447 12 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Weds. 10:00 PM 3,430 13 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC Weds. 9:00 PM 3,316 14 HANNITY FOX NEWS Fri. 9:00 PM 3,262 15 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 3,206 16 THE FIVE FOX NEWS Thurs. 5:00 PM 3,199 17 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Mon. 8:00 PM 3,152 18 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Thurs. 10:00 PM 3,069 19 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Tues. 10:00 PM 3,053 20 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC Tues. 9:00 PM 3,046 21 THE FIVE FOX NEWS Mon. 5:00 PM 2,986 22 THE COLLECTION FROM HHOF HALLMARK Sat. 8:00 PM 2,945 23 THE FIVE FOX NEWS Tues. 5:00 PM 2,932 24 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Fri. 8:00 PM 2,897 25 SPECIAL RPT WITH BRET BAIER FOX NEWS Tues. 6:00 PM 2,865

All ratings are live + same-day. Source: The Nielsen Company.