Sports continued their domination over the cable ratings throughout the week of Dec. 30.

ESPN’s broadcast of the Rose Bowl game between Wisconsin and Oregon was the week’s highest-rated and most-watched cable show, with a 3.8 rating in the adults 18-49 demo and 15.7 million viewers tuning in. It landed at the top of yet another sports-heavy week, where ESPN generated 28 of the week’s 32 highest-rated cable shows.

Top 25 original cable shows (including ties) in adults 18-49 for Dec. 30, 2019 – Jan. 5, 2020

Rank Show Net Day Time 18-49 rating 18-49 viewers (000s)* 1 ROSE BOWL ESPN Weds. 5:06 PM 3.8 4,826 2 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Weds. 8:47 PM 3.3 4,211 3 SUGAR BOWL – GEORGIA/BAYLOR ESPN Weds. 8:57 PM 2.7 3,418 4 NFL WILDCARD ESPN Sat. 4:34 PM 2.5 3,238 5 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Weds. 4:55 PM 2.4 3,072 6 SUGAR BOWL SUST ESPN Weds. 12:26 AM 1.6 2,035 7 ORANGE BOWL – FLORIDA/VIRGINIA ESPN Mon. 8:10 PM 1.5 1,920 8 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Weds. 4:22 PM 1.4 1,830 9 COLL FTBL BOWL GAME – UTAH/TEXAS ESPN Tues. 7:30 PM 1.3 1,677 10 COLL FTBL BOWL GAME – INDIANA/TENNESSEE ESPN Thurs. 7:01 PM 1.1 1,370 11 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Weds. 12:38 AM 1.0 1,318 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 8:00 PM 1.0 1,254 NFL WILD CARD KICKOFF ESPN Sat. 4:20 PM 1.0 1,229 14 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 11:43 PM 0.9 1,190 COLL FTBL BOWL GAME – MINNESOTA/AUBURN ESPN Weds. 12:58 PM 0.9 1,152 COLL FTBL SCOREBOARD ESPN Tues. 6:57 PM 0.9 1,088 17 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 8:00 PM 0.8 1,024 SPORTSCENTER WEEKEND ESPN Sat. 8:21 PM 0.8 1,024 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 9:00 PM 0.8 998 20 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 10:00 PM 0.7 922 REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA BRAVO Sun. 8:00 PM 0.7 922 NBA REGULAR SEASON – NEW ORLEANS/LA LAKERS ESPN Fri. 10:40 PM 0.7 896 COLL FTBL BOWL GAME – NAVY/KANSAS STATE ESPN Tues. 3:45 PM 0.7 870 24 LIVE PD: 261 LIVE PD A&E Fri. 9:00 PM 0.6 781 DR. PIMPLE POPPER TLC Thurs. 9:00 PM 0.6 768 COLL FTBL BOWL GAME – VIRGINIA TECH/KENTUCKY ESPN Tues. 12:00 PM 0.6 755 NBA REGULAR SEASON – PHILADELPHIA/HOUSTON ESPN Fri. 8:13 PM 0.6 755 SPORTSCENTER LATE ESPN Tues. 10:40 PM 0.6 742 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 7:27 PM 0.6 717 MY FEET ARE KILLING ME TLC Thurs. 10:02 PM 0.6 717 GOLD RUSH DISCOVERY Fri. 8:00 PM 0.6 717 SPORTSCENTER 12AM ESPN Weds. 12:52 AM 0.6 704

Top 25 original cable shows in total viewers for Dec. 30, 2019 – Jan. 5, 2020

Rank Show Net Day Time Viewers (000s) 1 ROSE BOWL ESPN Weds. 5:06 PM 15,698 2 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Weds. 8:47 PM 13,050 3 SUGAR BOWL – GEORGIA/BAYLOR ESPN Weds. 8:57 PM 9,915 4 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Weds. 4:55 PM 9,623 5 NFL WILDCARD ESPN Sat. 4:34 PM 8,215 6 ORANGE BOWL – FLORIDA/VIRGINIA ESPN Mon. 8:10 PM 6,067 7 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Weds. 4:22 PM 5,824 8 SUGAR BOWL SUST ESPN Weds. 12:26 AM 5,774 9 COLL FTBL BOWL GAME – UTAH/TEXAS ESPN Tues. 7:30 PM 5,608 10 COLL FTBL BOWL GAME – INDIANA/TENNESSEE ESPN Thurs. 7:01 PM 4,317 11 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 8:00 PM 4,211 12 COLL FTBL BOWL GAME – MINNESOTA/AUBURN ESPN Weds. 12:58 PM 3,985 13 COLL FTBL SCOREBOARD ESPN Tues. 6:57 PM 3,471 14 HANNITY FOX NEWS Thurs. 9:00 PM 3,470 15 HANNITY FOX NEWS Fri. 9:00 PM 3,460 16 NFL WILD CARD KICKOFF ESPN Sat. 4:20 PM 3,388 17 COLL FTBL BOWL GAME – NAVY/KANSAS STATE ESPN Tues. 3:45 PM 3,326 18 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Weds. 12:38 AM 3,293 19 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Fri. 8:00 PM 3,284 20 THE FIVE FOX NEWS Fri. 5:00 PM 3,152 21 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Thurs. 8:00 PM 3,064 22 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 11:43 PM 3,002 23 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Thurs. 10:00 PM 2,889 24 DR. PIMPLE POPPER TLC Thurs. 9:00 PM 2,801 25 MY FEET ARE KILLING ME TLC Thurs. 10:02 PM 2,789

All ratings are live + same-day. Source: The Nielsen Company.