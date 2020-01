The college football national championship game, unsurprisingly, towered over all of its cable competition for the week of Jan. 13.

ESPN’s broadcast of the Clemson vs. LSU championship game won the week in both the adults 18-49 demo and in total viewers, with a massive 7.5 rating and a 25 million viewer audience. ESPN’s additional postgame and pregame coverage of the championship secured the network the following 4 spots in the week’s 18-49 chart, as well as the second, third, and fourth place spots in the total viewers chart.

Top 25 original cable shows (including ties) in adults 18-49 for Jan. 13-19, 2020

Rank Show Net Day Time 18-49 rating 18-49 viewers (000s)* 1 CFP CHAMPIONSHIP – CLEMSON/LSU ESPN Mon. 8:19 PM 7.5 9,587 2 CFP CHAMPIONSHIP SUST ESPN Mon. 12:06 AM 5.5 7,078 3 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 7:58 PM 4.5 5,709 4 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 12:19 AM 3.0 3,878 5 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 7:33 PM 1.9 2,432 6 CNN/DESMOINES REG DEM DEB CNN Tues. 9:01 PM 1.4 1,728 7 SPORTSCENTER 12AM ESPN Mon. 12:42 AM 1.3 1,626 8 CNN/DM REG DEM DEB CLOSE CNN Tues. 10:58 PM 1.0 1,267 9 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 0.7 947 UFC FIGHT NIGHT PRELIMS ESPN Sat. 8:22 PM 0.7 934 SPORTSCENTER 1AM ESPN Mon. 1:46 AM 0.7 883 90 DAY FIANCE TLC Sun. 8:00 PM 0.7 858 CHAMPIONSHIP DRIVE ESPN Mon. 5:57 PM 0.7 845 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 8:00 PM 0.7 845 15 DR. PIMPLE POPPER TLC Thurs. 9:00 PM 0.6 819 REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA BRAVO Sun. 8:00 PM 0.6 819 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 9:00 PM 0.6 781 MY FEET ARE KILLING ME TLC Thurs. 10:00 PM 0.6 781 COLLEGE BKBL REG SSN ESPN Sat. 6:17 PM 0.6 781 BELOW DECK BRAVO Mon. 9:00 PM 0.6 755 LOVE AND HIP HOP VH1 Mon. 8:00 PM 0.6 755 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 10:00 PM 0.6 717 23 GOLD RUSH DISCOVERY Fri. 8:00 PM 0.5 678 LIVE PD: 267 LIVE PD A&E Fri. 9:00 PM 0.5 640 NFL COUNTDOWN – POSTSEASON NFL COUNTDOWN ESPN Sun. 12:00 PM 0.5 640 LOVE & HIP HOP MIAMI VH1 Mon. 9:01 PM 0.5 627 CNN POST-DEBATE ANALYSIS CNN Tues. 11:11 PM 0.5 602 LIVE PD: 268 LIVE PD A&E Sat. 9:00 PM 0.5 602 NBA BASKETBALL – CELTICS/BUCKS TNT Thurs. 8:14 PM 0.5 589 MOVIE- ORIGINAL PREM: STOLEN BY MY MOTHER: TKMS LIFETIME Sat. 8:00 PM 0.5 589 SISTER WIVES TLC Sun. 10:02 PM 0.5 589 FX MOVIE PRIME: JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE FX Sun. 7:30 PM 0.5 576

Top 25 original cable shows in total viewers for Jan. 13-19, 2020

Rank Show Net Day Time Viewers (000s) 1 CFP CHAMPIONSHIP – CLEMSON/LSU ESPN Mon. 8:19 PM 25,004 2 CFP CHAMPIONSHIP SUST ESPN Mon. 12:06 AM 17,677 3 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 7:58 PM 16,488 4 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 12:19 AM 9,283 5 CNN/DESMOINES REG DEM DEB CNN Tues. 9:01 PM 7,360 6 COLL FTBL BOWL STUDIO ESPN Mon. 7:33 PM 6,283 7 CNN/DM REG DEM DEB CLOSE CNN Tues. 10:58 PM 5,732 8 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC Weds. 9:00 PM 4,469 9 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC Thurs. 9:00 PM 4,255 10 HANNITY FOX NEWS Thurs. 9:00 PM 3,856 11 HANNITY FOX NEWS Weds. 9:00 PM 3,787 12 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Weds. 8:00 PM 3,689 13 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Thurs. 8:00 PM 3,651 14 SPORTSCENTER 12AM ESPN Mon. 12:42 AM 3,617 15 THE FIVE FOX NEWS Weds. 5:44 PM 3,466 16 HANNITY FOX NEWS Tues. 9:00 PM 3,406 17 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 3,397 18 HANNITY FOX NEWS Fri. 9:00 PM 3,377 19 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Thurs. 10:00 PM 3,376 20 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Fri. 8:00 PM 3,333 21 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Tues. 8:00 PM 3,323 22 THE FIVE FOX NEWS Mon. 5:00 PM 3,269 23 THE FIVE FOX NEWS Thurs. 5:00 PM 3,175 24 LAST WORD WITH L. ODONNELL MSNBC Weds. 10:00 PM 3,158 25 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Weds. 10:00 PM 3,157

All ratings are live + same-day. Source: The Nielsen Company.