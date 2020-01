The NBA and the WWE landed at the top of the cable ratings for the week of Jan. 20.

ESPN topped the week’s adults 18-49 chart with its broadcast of the San Antonio vs. New Orleans NBA game scoring a 1.0 rating in the demo. Meanwhile, USA’s weekly “WWE Monday Night Raw” broadcast followed closely behind the NBA game in the 18-49 chart with a pair of 0.9 ratings.

Elsewhere, Fox News dominated the total viewers chart, as the cable news network generated 22 of the week’s 25 most-watched broadcasts. The network’s Saturday night edition of “Cavuto Live” landed highest with a 4.79 million viewer audience.

Top 25 original cable shows (including ties) in adults 18-49 for Jan. 20-26, 2020

Rank Show Net Day Time 18-49 rating 18-49 viewers (000s)* 1 NBA REGULAR SEASON – SAN ANTONIO/NEW ORLEANS ESPN Weds. 9:37 PM 1.0 1,293 2 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 8:00 PM 0.9 1,152 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 9:00 PM 0.9 1,114 4 NFL PRO BOWL: 2020 PRO BOWL ESPN Sun. 2:59 PM 0.8 1,062 NBA REGULAR SEASON – BOSTON/NEW ORLEANS ESPN Sun. 6:00 PM 0.8 1,050 NBA BASKETBALL – LAKERS/CELTICS TNT Mon. 7:39 PM 0.8 1,037 SPORTSCENTER WEEKEND ESPN Sun. 5:38 PM 0.8 1,011 8 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 10:00 PM 0.7 934 90 DAY FIANCE TLC Sun. 8:00 PM 0.7 896 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 0.7 870 NBA BASKETBALL – LAKERS/NETS TNT Thurs. 8:01 PM 0.7 832 12 SPORTSCENTER WEEKEND ESPN Sun. 8:44 PM 0.6 794 LOVE AND HIP HOP VH1 Mon. 8:00 PM 0.6 768 BELOW DECK BRAVO Mon. 9:00 PM 0.6 768 SPORTSCENTER 12AM ESPN Weds. 12:02 AM 0.6 768 DR. PIMPLE POPPER TLC Thurs. 9:00 PM 0.6 755 LIVE PD: 270 LIVE PD A&E Sat. 9:00 PM 0.6 755 LIVE PD: 269 LIVE PD A&E Fri. 9:00 PM 0.6 730 COLLEGE BKBL REG SSN ESPN Sat. 6:16 PM 0.6 717 20 CNN NEWSROOM CNN Sun. 5:00 PM 0.5 691 MONDAY NIGHT KICKOFF ESPN Sun. 2:45 PM 0.5 691 CNN NEWSROOM CNN Sun. 4:00 PM 0.5 678 SPORTSCENTER WEEKEND: KOBE BRYANT BREAKING NEWS ESPN2 Sun. 3:08 PM 0.5 666 CNN NEWSROOM CNN Sun. 3:00 PM 0.5 640 NBA BASKETBALL – MAVERICKS/BLAZERS TNT Thurs. 10:26 PM 0.5 627 LOVE & HIP HOP MIAMI VH1 Mon. 9:01 PM 0.5 614 NBA BASKETBALL – WARRIORS/BLAZERS TNT Mon. 10:12 PM 0.5 614 SPORTSCENTER SPECIAL ESPN Sun. 10:00 PM 0.5 602 NBA REGULAR SEASON – PHILADELPHIA/TORONTO ESPN Weds. 7:13 PM 0.5 589 GOLD RUSH/GR: WHITE WATER DISCOVERY Fri. 8:00 PM 0.5 589 SPORTSCENTER 12AM ESPN Sun. 11:00 PM 0.5 589 REAL HOUSEWIVES OF NJ BRAVO Weds. 8:00 PM 0.5 576

Top 25 original cable shows in total viewers for Jan. 20-26, 2020

Rank Show Net Day Time Viewers (000s) 1 CAVUTO LIVE FOX NEWS Sat. 11:00 AM 4,790 2 HANNITY FOX NEWS Weds. 9:00 PM 4,246 3 HANNITY FOX NEWS Thurs. 9:00 PM 4,166 4 CAVUTO LIVE FOX NEWS Sat. 10:00 AM 4,126 5 HANNITY FOX NEWS Fri. 9:00 PM 4,043 6 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Thurs. 8:00 PM 3,964 7 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Thurs. 10:00 PM 3,961 8 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Weds. 10:00 PM 3,936 9 HANNITY FOX NEWS Mon. 9:00 PM 3,809 10 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Fri. 10:00 PM 3,793 11 HANNITY FOX NEWS Tues. 9:00 PM 3,783 12 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Weds. 8:00 PM 3,734 13 CAVUTO LIVE FOX NEWS Sat. 12:00 PM 3,723 14 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Fri. 8:00 PM 3,692 15 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Tues. 8:00 PM 3,566 16 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Mon. 8:00 PM 3,543 17 JUSTICE W/ JUDGE JEANINE FOX NEWS Sat. 9:00 PM 3,305 18 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 3,263 19 THE FIVE FOX NEWS Mon. 5:00 PM 3,255 20 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Mon. 10:00 PM 3,245 21 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Tues. 10:00 PM 3,173 22 THE FIVE FOX NEWS Weds. 5:00 PM 3,111 23 WATTERS WORLD FOX NEWS Sat. 8:00 PM 3,107 24 DR. PIMPLE POPPER TLC Thurs. 9:00 PM 3,012 25 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC Weds. 9:43 PM 2,998

All ratings are live + same-day. Source: The Nielsen Company.