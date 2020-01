Without any major sports broadcasts on to dominate the competition, a number of weekly shows rose back to the top of the cable ratings for the week of Jan. 6.

TLC’s “90 Day Fiancé” topped the week’s adults 18-49 chart with a 0.8 rating, tying with “Hannity,” “WWE Monday Night Raw,” “Tucker Carlson Tonight,” and the Lakers vs. Mavericks broadcast on ESPN for the highest 18-49 demo rating of the week.

Meanwhile, cable news dominated the week in total viewers, as Fox News generated 23 of the week’s 25 most-watched cable shows. The Tuesday night edition of “Hannity” landed highest, with a 5.74 million viewer audience.

Top 25 original cable shows (including ties) in adults 18-49 for Jan. 6-12, 2020

Rank Show Net Day Time 18-49 rating 18-49 viewers (000s)* 1 90 DAY FIANCE TLC Sun. 8:00 PM 0.8 1,075 HANNITY FOX NEWS Tues. 9:00 PM 0.8 1,011 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 8:00 PM 0.8 998 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Tues. 8:00 PM 0.8 973 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 9:00 PM 0.8 960 NBA REGULAR SEASON – LA LAKERS/DALLAS ESPN Fri. 9:41 PM 0.8 960 7 REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA BRAVO Sun. 8:00 PM 0.7 934 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 10:00 PM 0.7 896 LOVE AND HIP HOP VH1 Mon. 8:00 PM 0.7 832 10 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 0.6 819 NFL COUNTDOWN ESPN Sun. 12:00 PM 0.6 819 ANDERSON COOPER 360 CNN Tues. 8:00 PM 0.6 794 NBA BASKETBALL – ROCKETS/THUNDER TNT Thurs. 9:36 PM 0.6 794 THE STORY FOX NEWS Tues. 7:00 PM 0.6 781 LIVE PD: 264 LIVE PD A&E Fri. 9:00 PM 0.6 781 LOVE & HIP HOP MIAMI VH1 Mon. 9:01 PM 0.6 768 CUOMO PRIME TIME CNN Tues. 9:00 PM 0.6 768 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Tues. 10:00 PM 0.6 768 BELOW DECK BRAVO Mon. 9:00 PM 0.6 730 20 VANDERPUMP RULES BRAVO Tues. 9:00 PM 0.5 691 DR. PIMPLE POPPER TLC Thurs. 9:00 PM 0.5 691 GOLD RUSH DISCOVERY Fri. 8:00 PM 0.5 678 SPORTSCENTER 12AM ESPN Fri. 12:19 AM 0.5 640 MY FEET ARE KILLING ME TLC Thurs. 10:00 PM 0.5 627 ERIN BURNETT OUTFRONT CNN Tues. 7:00 PM 0.5 602 CNN TONIGHT CNN Tues. 10:00 PM 0.5 576 REAL HOUSEWIVES OF NJ BRAVO Weds. 8:00 PM 0.5 576 LIVE PD: 265 LIVE PD A&E Sat. 9:00 PM 0.5 576 SISTER WIVES TLC Sun. 10:02 PM 0.5 576

Top 25 original cable shows in total viewers for Jan. 6-12, 2020

Rank Show Net Day Time Viewers (000s) 1 HANNITY FOX NEWS Tues. 9:00 PM 5,739 2 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Tues. 8:00 PM 5,698 3 THE STORY FOX NEWS Tues. 7:00 PM 4,743 4 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Tues. 10:00 PM 4,431 5 HANNITY FOX NEWS Weds. 9:00 PM 4,196 6 HANNITY FOX NEWS Mon. 9:00 PM 4,137 7 HANNITY FOX NEWS Thurs. 9:00 PM 4,005 8 AMERICAS NEWSROOM FOX NEWS Weds. 11:00 AM 3,872 9 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Mon. 8:00 PM 3,728 10 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Weds. 8:00 PM 3,690 11 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Weds. 10:00 PM 3,681 12 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Thurs. 8:00 PM 3,627 13 THE FIVE FOX NEWS Weds. 5:00 PM 3,516 14 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC Tues. 9:00 PM 3,398 15 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Thurs. 10:00 PM 3,312 16 SPECIAL RPT WITH BRET BAIER FOX NEWS Tues. 6:00 PM 3,304 17 THE FIVE FOX NEWS Mon. 5:00 PM 3,297 18 HANNITY FOX NEWS Fri. 9:00 PM 3,288 19 THE STORY FOX NEWS Thurs. 7:00 PM 3,255 20 THE FIVE FOX NEWS Tues. 5:00 PM 3,253 21 THE FIVE FOX NEWS Thurs. 5:00 PM 3,224 22 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Mon. 10:00 PM 3,196 23 SPECIAL RPT WITH BRET BAIER FOX NEWS Weds. 6:00 PM 3,139 24 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Fri. 8:00 PM 3,109 25 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 3,070

All ratings are live + same-day. Source: The Nielsen Company.