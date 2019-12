“Monday Night Football” continued to easily dominant the cable ratings for the week of Nov. 25.

ESPN’s broadcast of the Baltimore Ravens vs. Los Angeles Rams “MNF” game kept the network on top of the week’s cable charts, with a 3.5 rating in the adults 18-49 demo and a 10.93 million viewer audience.

ESPN’s pre-game “Monday Night Kickoff” special gave the network the no. 2 spots in the week’s adults 18-49 (1.6) and total viewer (5.68 million) charts as well.

Top 25 original cable shows (including ties) in adults 18-49 for Nov. 25 – Dec. 1, 2019

Rank Show Net Day Time 18-49 rating 18-49 viewers (000s)* 1 NFL REGULAR SEASON – BALTIMORE/LA RAMS ESPN Mon. 8:13 PM 3.5 4,442 2 MONDAY NIGHT KICKOFF ESPN Mon. 8:00 PM 1.6 2,048 3 SPORTSCENTER 12AM ESPN Mon. 11:14 PM 1.1 1,421 4 NBA REGULAR SEASON – LA LAKERS/NEW ORLEANS ESPN Weds. 9:38 PM 0.9 1,139 5 COLLEGE FOOTBALL PRIME – TEXAS A&M/LSU ESPN Sat. 7:04 PM 0.8 1,037 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 8:00 PM 0.8 986 7 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 9:00 PM 0.7 934 COLLEGE GAMEDAY ESPN Sat. 9:00 AM 0.7 934 90 DAY FIANCE TLC Sun. 8:00 PM 0.7 922 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 0.7 883 11 REAL HOUSEWIVES OF ATLANTA BRAVO Sun. 8:00 PM 0.6 819 WWE ENTERTAINMENT USA Mon. 10:00 PM 0.6 806 LIVE PD: 256 LIVE PD A&E Sat. 9:00 PM 0.6 781 SPORTSCENTER 12AM ESPN Weds. 12:28 AM 0.6 768 HALL ORIGINAL MOVIE: CHRISTMAS TOWN HALLMARK Sun. 8:00 PM 0.6 755 LIVE PD: 255 LIVE PD A&E Fri. 9:00 PM 0.6 742 LOVE & HIP HOP HOLLYWOOD VH1 Mon. 8:00 PM 0.6 730 NBA REGULAR SEASON – BROOKLYN/BOSTON ESPN Weds. 7:28 PM 0.6 730 GOLD RUSH DISCOVERY Fri. 9:00 PM 0.6 730 20 HALL ORIGINAL MOVIE: CHRISTMAS IN ROME HALLMARK Sat. 8:00 PM 0.5 653 MONDAY NIGHT COUNTDOWN ESPN Mon. 6:00 PM 0.5 614 COLLEGE FOOTBALL AFT – CLEMSON/SOUTH CAROLINA ESPN Sat. 12:00 PM 0.5 614 BELOW DECK BRAVO Mon. 9:00 PM 0.5 589 NFL COUNTDOWN ESPN Sun. 10:00 AM 0.5 589 REAL HOUSEWIVES OF OC BRAVO Tues. 9:00 PM 0.5 576 HALL ORIGINAL MOVIE: CHRISTMAS AT THE PLAZA HALLMARK Thurs. 8:00 PM 0.5 576

Top 25 original cable shows in total viewers for Nov. 25 – Dec. 1, 2019

Rank Show Net Day Time Viewers (000s) 1 NFL REGULAR SEASON – BALTIMORE/LA RAMS ESPN Mon. 8:13 PM 10,925 2 MONDAY NIGHT KICKOFF ESPN Mon. 8:00 PM 5,680 3 HALL ORIGINAL MOVIE: CHRISTMAS TOWN HALLMARK Sun. 8:00 PM 3,914 4 HALL ORIGINAL MOVIE: CHRISTMAS IN ROME HALLMARK Sat. 8:00 PM 3,701 5 HANNITY FOX NEWS Tues. 9:00 PM 3,449 6 HANNITY FOX NEWS Mon. 9:00 PM 3,318 7 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Tues. 8:00 PM 3,258 8 TUCKER CARLSON TONIGHT FOX NEWS Mon. 8:00 PM 3,146 9 CURSE OF OAK ISLAND HISTORY Tues. 9:00 PM 3,137 10 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC Mon. 9:00 PM 3,072 11 THE FIVE FOX NEWS Mon. 5:00 PM 3,044 12 RACHEL MADDOW SHOW MSNBC Tues. 9:00 PM 3,025 13 HALL ORIGINAL MOVIE: CHRISTMAS AT THE PLAZA HALLMARK Thurs. 8:00 PM 2,998 14 THE FIVE FOX NEWS Tues. 5:00 PM 2,945 COLLEGE FOOTBALL PRIME – TEXAS A&M/LSU ESPN Sat. 7:04 PM 2,945 16 HANNITY SPECIAL FOX NEWS Weds. 9:00 PM 2,923 17 THE FIVE FOX NEWS Weds. 5:00 PM 2,899 18 TUCKER CARLSON SPECIAL FOX NEWS Weds. 8:00 PM 2,846 19 HALL ORIGINAL MOVIE: XMAS EVERGREEN:TIDING JOY HALLMARK Fri. 8:00 PM 2,835 20 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Tues. 10:00 PM 2,821 21 SPORTSCENTER 12AM ESPN Mon. 11:14 PM 2,810 22 THE INGRAHAM ANGLE FOX NEWS Mon. 10:00 PM 2,769 23 HALL ORIGINAL MOVIE: THE CHRISTMAS CLUB HALLMARK Weds. 8:00 PM 2,641 24 THE STORY FOX NEWS Tues. 7:00 PM 2,603 25 SPECIAL REPORT WITH BRET BAIER FOX NEWS Tues. 6:00 PM 2,569

All ratings are live + same-day. Source: The Nielsen Company.